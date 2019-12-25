Беглов выразил соболезнования родным композитора Мерлина

Композитор-блокадник Александр Мерлин скончался на 101 году жизни.

В Санкт-Петербурге на 101-м году жизни скончался известный композитор, поэт, драматург, участник Великой Отечественной войны и блокадник Александр Мерлин. Об этом со ссылкой на соболезнования губернатора Александра Беглова сообщила пресс-служба Смольного.

Петербургская культура понесла большую утрату. В возрасте 100 лет ушел из жизни Александр Мерлин, участник Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, драматург, поэт, композитор. Александр Мерлин оставил богатое наследие... Талантливый, активный, энергичный человек — таким он был в жизни и творчестве. Светлая ему память. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Александр Мерлин родился в 1924 году. Во время блокады Ленинграда он служил в отряде местной самообороны, за что был награждён медалью "За оборону Ленинграда". В 1945 году он участвовал в боевых действиях против милитаристской Японии.

За свою долгую творческую жизнь Александр Мерлин стал автором более трёх тысяч произведений. Его песни и музыкальные произведения вошли в репертуар таких звёзд советской и российской эстрады, как Аркадий Райкин, Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Бен Бенцианов, Иосиф Кобзон и Михаил Боярский. Его пьесы неоднократно ставились в театрах Петербурга и Москвы.

Фото: Генконсульство в Бонне