Беглов создаст свой профиль в соцсети "ВКонтакте"

Врио губернатора Петербурга заявил, что в самое ближайшее время подумает над тем, чтобы завести страницу в популярной соцсети "ВКонтакте".

Сегодня, двадцать седьмого февраля, на дружеском совещании с членами некоммерческих организаций временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова высказали предложение создать собственную страницу в соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось, Александр Беглов вовсе не против такого шага. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Если вы мне рекомендуете, то, наверное, я готов к этому. Я подумаю над этим в самое ближайшее время. Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга

Он также заявил, что данная тема довольна увлекательна, в частности если брать во внимание создание в Северной столице открытого правительства. Также он отметил, что готов выделять достаточно времени на общение с пользователями соцсети "ВКонтакте".

Есть много вопросов, которые требуют быстрого реагирования. Надо этим заняться. Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга

Источник: сетевое издание "Невские Новости"