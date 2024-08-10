Беглов сообщил о строительстве съездов на магистрали М-32

Конструкции монтируют в районе Лахта-центра, готовность объекта приближается к трети.

В Санкт-Петербурге активными темпами реализуется проект строительства магистрали М-32. Трасса возводится в рамках городского приоритета "Удобный общественный транспорт". Губернатор Александр Беглов сообщил о важном этапе работ на развязке с Приморским шоссе неподалеку от Лахта-центра. Подрядчик приступил к завершающей стадии монтажа металлоконструкций пролетных строений на первом съезде. Металлические балки уже заняли свое место на всех доступных опорах, благодаря чему обозначился профиль будущего сооружения.

Двухуровневая развязка включит в себя восемь съездов и путепровод над железнодорожными путями Сестрорецкого направления. Суммарная длина этого транспортного узла с учетом примыкания к Приморскому шоссе достигнет 4,2 километра, что превышает половину от общей протяженности всей М-32, равной 7,73 километра.

На текущий момент, февраль 2026 года, техническая готовность развязки оценивается примерно в 30 процентов. Строители уже возвели 17 из 23 запланированных опор, еще три находятся в активной фазе работ. Для того чтобы освободить пространство под новые конструкции, потребовалась реконструкция участка Приморского шоссе длиной 443 метра и временное смещение транспортного потока. В проекте учтены и интересы пешеходов: вдоль трассы появятся широкие тротуары, велодорожка, 15 остановочных павильонов и раздельная система освещения.

Ранее в Приморском районе была введена в эксплуатацию улица Лидии Зверевой.

Фото: пресс-служба Смольного

