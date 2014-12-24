Беглов сообщил о превышении планов по цифровой зрелости в Петербурге

Петербург опередил план по цифровой трансформации городских отраслей.

Уровень "цифровой зрелости" ключевых отраслей городского хозяйства Санкт-Петербурга превысил плановые показатели почти на 20 %. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного по итогам рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства города.

В ходе совещания была утверждена "дорожная карта" по достижению к 2030 году 100 % уровня цифровой зрелости в основных направлениях — транспорте, здравоохранении, управлении и социальной сфере. Этот показатель установлен указом президента России как один из критериев эффективности региональных властей.

По словам Александра Беглова, по итогам третьего квартала 2025 года уровень цифровизации Петербурга составил 58 % при плановом значении 39 %. На 100 % реализованы планы по цифровизации транспортной отрасли, почти полностью — в здравоохранении, на 74 % — в сфере госуправления.

Сейчас портал "Госуслуги Петербурга" объединяет более 360 электронных сервисов, через которые можно произвести 87 видов платежей.

Фото: freepik (rawpixel.com)