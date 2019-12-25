Беглов рассказал президенту о борьбе с COVID-19 в Петербурге

Встреча главы Петербурга с президентом прошла накануне, 27 апреля.

Во вторник, 27 апреля, на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Петербурга Александр Беглов доложил о ситуации с распространением коронавируса и уникальных решениях в борьбе с пандемией в регионе, передает Смольный.

От имени горожан Беглов поблагодарил главу страны за помощь в борьбе с пандемией и отметил, что в 2020 году Петербург получил 23 миллиарда рублей, а в этом – 523 миллиона рублей, которые пошли на закупку лекарств для амбулаторных больных коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии заболели 412 864 человека, 404 672 из которых выздоровели, амбулаторно лечатся 11 789 человек, в стационарах находятся 2675 пациентов, свободны 21,17% коек.

Что касается новых решений, то губернатор подчеркнул перспективность и выгоду строительства больниц-трансформеров. Первым трансформером стал корпус Госпиталя ветеранов войн на 400 мест, который ввели в 2020 году. В 2021 году были запущены два трансформера – корпуса 33-й больницы в Колпино на 400 коек и больницы Святого Луки на 200 мест. В феврале был заложен еще корпус больницы Святого Георгия, который планируют сдать в декабре.

Кроме этого Петербург стал первым регионом в стране, который начал использовать единый телефон службы спасения "112" для вызова врача на дом, а также впервые была запущена посткоронавирусная реабилитация на базе больницы в Сестрорецке. Регион также первый ввел страховые и стимулирующие выплаты медикам. За прошедший год в Петербурге в 10 раз был увеличен объем производства средств массовой защиты.

Ранее мы писали, что в Петербурге на 40% снизилось число выздоровевших от коронавируса.

Фото: Piter.TV