В Петербурге на 40% снизилось число выздоровевших от коронавируса

Полностью победить коронавирус, по мнению специалистов, поможет вакцинация.

Спад второй волны пандемии коронавируса в Петербурге продолжается, но медленно и нестабильно. В городе растет число госпитализаций, при этом резко упало число выздоровевших людей. Об этом говорится в справке межведомственного координационного совета.

В минувший вторник, 27 апреля, в городе госпитализировали 188 человек (+1% по сравнению с прошлой неделей). Число выздоровевших за сутки снизилось почти на 40% – с 1613 до 972 человек.

При этом в медицинских организациях зарегистрировано на 5,31% меньше новых случаев COVID-19, чем в прошлый вторник. Количество активных больных за неделю сократилось на 4%.

Специалисты заявили, что для полной победы над эпидемией необходима массовая вакцинация. За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировались 544 тысяч человек. Из них 401 тысяча полностью.

За последние сутки на COVID-19 протестировали 12 тыс. человек.

Фото: Piter.TV