Беглов рассказал о готовности Петербурга к зиме

Снег и наледь будут убирать 2449 единиц техники.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги своей работы за прошедшую неделю. В частности, он рассказал о готовности города к зиме. Пост опубликован на официальной странице градоначальника "ВКонтакте".

В субботу, 17 октября, Беглов проверил состояние жилых домов в Красногвардейском и Калининском районах, в которых недавно сделали ремонт. На улице Комсомола в порядок привели чердак и кровлю дома №41. Благодаря новым технологиям ремонтировать здание не нужно будет минимум 25 лет.

На проспекте Энергетиков и проспекте Маршала Блюхера отремонтировали фасады панельных домов брежневской постройки. Теперь в зданиях будет тепло даже в сильные морозы.

Кроме того, губернатор проверил готовность к зиме снегоуборочной техники. Дворы и улицы города от снега и наледи будут чистить 2449 единиц техники.

Ранее Беглов перечислил открытые в Петербурге за неделю памятники.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов