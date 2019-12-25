Беглов рассказал, о чем чаще всего его спрашивают петербуржцы "ВКонтакте"

Всего с начала года губернатору поступило 36 тысяч сообщений.

Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, какие темы больше всего волнуют горожан в этом году. Чаще всего пользователи "ВКонтакте" интересуются у губернатора ситуацией, связанной с коронавирусом, образованием в городе, задают вопросы из области медицины, строительства дорог и многоквартирных домов. Об этом написал Беглов на своей странице в соцсети.

Губернатор заявил, что очень дорожит доверием, которое оказывают ему петербуржцы, рассказывая о своих проблемах и обращаясь с просьбами. С начала года он получил 36 тысяч сообщений. В последние недели количество сообщений значительно возросло. Беглов отметил, что ответы в личных сообщениях будут направляться в первую очередь тем, кто оставляет координаты для обратной связи. Другие сообщения будут приниматься к сведению и учитываться в работе.

Также глава города напомнил петербуржцам о разделе "Петербург против коронавируса", который работает на сайте Правительства Санкт-Петербурга. Там можно найти множество ответов на интересующие вопросы. Беглов в очередной раз призвал петербуржцев соблюдать режим самоизоляции, чтобы быстрее справиться с пандемией.

Ранее мы писали, что Александр Беглов обсудил эпидситуацию в Петербурге с Валентиной Матвиенко.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов