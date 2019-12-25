Хозяин бара "Терминал" на Белинского обсудил закон о "наливайках" c губернатором

Илья Базарский не одобряет планы Правительства на закрытие многих заведений.

В субботу, 8 августа, глава Петербурга Александр Беглов обсудил будущее закона о "наливайках" с владельцем бара "Терминал" на улице Белинского Ильей Базарским. Об этом сообщил telegram-канал "Пул 78".

В ходе разговора Базарский отметил, что оценивать маргинальность заведения по метражу невозможно, поэтому необходимы другие критерии, которые не будут губительны для малого бизнеса. Губернатор в ответ призвал ресторатора "подготовить свои предложения" и заметил, что вопрос нужно изучать и в дальнейшем.

По словам Беглова, к усовершенствованию закона уже приступили юристы.

Напомним, что с начала 2021 года в Петербурге планируется ввести норматив для питейных заведений, согласно которому площадь каждого из них должна превышать 50 квадратных метров. Из-за новых правил, закрытие может ждать примерно 150 баров.

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Фото: Telegram / poolnumber78