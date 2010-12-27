Беглов: выплаты к 75-летию снятия блокады получат и ветераны не из Петербурга

Ветеранам выплатят по 7000 рублей.

К 75-летию освобождения Санкт-Петербурга от блокады ветеранам, инвалидам войны, блокадникам и узникам концлагерей, которые живут в Северной столице, положены выплаты. Врио губернатора Беглов хочет выплатить деньги и тем блокадниками, которые уехали из Петербурга. Об этом врио губернатора рассказал в время обсуждения бюджета на 2019 год.

Данную поправку планируют внести ко второму чтению, дополнительные расходы составят 16,5 миллионов рублей. Ранее парламент Санкт-Петербурга принял в первом чтении законопроект, согласно которому ветеранам выплатят 7000 рублей.

Фото: Piter.TV