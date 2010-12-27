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Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем пожилых людей
Сегодня, 7:56
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lesjasap

Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем пожилых людей

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Обращение пенсионерам направлено главой города накануне праздника.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем пожилого человека. Он отмечается 1 октября по всему миру. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Глава Смольного заявил, что зрелость общества можно доказать его отношением и уважением к старшему поколению, а также принятием ответственности за него. Особые слова благодарности Беглов направил в адрес ветеранов труда, блокадников, тружеников тыла. 

Чиновник напомнил, что власти Петербурга всегда помнят и занимаются повышением качества жизни для стариков, предоставляя им новые социальные услуги и льготы. К поздравлению губернатора присоединился глава ЗакСа Вячеслав Макаров.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский губернатор ушел в отпуск.

Фото: Piter.tv
 

Теги: александр беглов, день пожилого человека, день пожилых людей, пенсионеры
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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