Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем пожилых людей

Обращение пенсионерам направлено главой города накануне праздника.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем пожилого человека. Он отмечается 1 октября по всему миру. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава Смольного заявил, что зрелость общества можно доказать его отношением и уважением к старшему поколению, а также принятием ответственности за него. Особые слова благодарности Беглов направил в адрес ветеранов труда, блокадников, тружеников тыла.

Чиновник напомнил, что власти Петербурга всегда помнят и занимаются повышением качества жизни для стариков, предоставляя им новые социальные услуги и льготы. К поздравлению губернатора присоединился глава ЗакСа Вячеслав Макаров.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский губернатор ушел в отпуск.

Фото: Piter.tv

