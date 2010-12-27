Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем пожилых людей

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем пожилого человека. Он отмечается 1 октября по всему миру. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Глава Смольного заявил, что зрелость общества можно доказать его отношением и уважением к старшему поколению, а также принятием ответственности за него. Особые слова благодарности Беглов направил в адрес ветеранов труда, блокадников, тружеников тыла.
Чиновник напомнил, что власти Петербурга всегда помнят и занимаются повышением качества жизни для стариков, предоставляя им новые социальные услуги и льготы. К поздравлению губернатора присоединился глава ЗакСа Вячеслав Макаров.
Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский губернатор ушел в отпуск.
Фото: Piter.tv
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