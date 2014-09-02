Город по праву гордится многими поколениями ученых и инженеров-атомщиков.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил работников атомной промышленности и смежных отраслей с профессиональным праздником – Днём работника атомной промышленности. Праздник отмечается 28 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава Северной столицы отметил, что гордится многими поколениями учёных и инженеров-атомщиков. Специалисты из России во многом — новаторы в таких областях, как ядерная медицина, композиционные материалы, лазеры, робототехника и другие направления.

"Сегодня при помощи федерального центра предприятия и институты Петербурга ведут активные инновационные разработки и научные исследования, реализуют крупные научные и промышленные партнерские проекты, успешно выполняют оборонный заказ" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Беглов подчеркнул, что в государственной корпорации "Росатом" созданы и успешно воплощаются в жизнь лучшие практики подготовки кадров. Всё это для того, чтобы сделать комфортнее жизнь петербуржцев.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт‑Петербурга