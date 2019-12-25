Беглов поздравил победителей соревнований по стрельбе на кубок губернатора

В турнире участвовали 45 команд из России и Беларуси.

В понедельник, 23 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил победителей и призеров пятых Всероссийских соревнований "Вечно живые" на кубок губернатора по стрельбе из боевого оружия.

Участники 45 команд из России и Беларуси, сотрудники силовых структур и профессиональные стрелки-спортсмены, состязались между собой. По итогам соревнований, в командном зачете представителей силовых структур первое место заняла команда УФСИН Петербурга "Тайфун". Серебро взяла команда из Нижнего Новгорода, а третье место заняла команда из Крыма. В командном зачете среди стрелков-спортсменов и в личном зачете призовые места достались участникам из Петербурга.

В свою очередь, губернатор отметил, что общим долгом является помощь и поддержка семьям сотрудников силовых структур, которые погибли при исполнении служебного должна или получили ранение.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет турнир по дворовому футболу на Кубок Губернатора.

Фото: Смольный