Беглов поздравил петербуржцев с Днём космических войск

Губернатор Александр Беглов обратился к жителям города с поздравлением по случаю Дня космических войск, который отмечается 4 октября. В своём обращении он подчеркнул историческую роль СССР в запуске первого искусственного спутника Земли и вклад Петербурга в развитие космической отрасли.

"Мы гордимся тем, что именно наша страна положила начало космической эры в истории человечества. Русское слово "спутник" вошло во многие языки мира" Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава региона отметил, что Петербург продолжает играть ключевую роль в освоении космоса: от первых ракет, созданных в Газодинамической лаборатории в Петропавловской крепости, до современных спутников и орбитальных станций. Он также выделил значение Военно-космической академии имени Можайского, готовящей кадры для отрасли.

"В ходе специальной военной операции воины Космических войск обеспечивают связь и разведку, помогая выполнению боевых задач" Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

День космических войск учреждён в память о запуске первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. В своём обращении губернатор пожелал всем причастным к отрасли новых побед во имя Отечества.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов