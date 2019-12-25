Беглов поздравил петербургских фигуристов с победами на Чемпионате мира в Стокгольме

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото.

Петербургские спортсмены успешно выступили на Чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. С победой их поздравил губернатор Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 27 марта.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили золотые медали в парном катании. Бронзу выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Елизавета Туктамышева завоевала серебро в одиночном женском катании.

Ранее на Piter.tv сообщили, что МЧС Ленобласти напомнило о запрете выхода на лед.

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