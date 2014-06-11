Беглов поздравил петербуржцев с 477-летием Зеленогорска

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём Зеленогорска, отметив историческое значение и современное развитие этого уникального уголка Карельского перешейка.

В своём обращении глава города подчеркнул богатую историю Зеленогорска, который прошёл путь от рыбацкого посёлка до современного курортного города. Особое внимание было уделено военной истории – в этом году по решению президента России учреждён День воинской славы в честь окончания Ленинградской битвы, частью которой стало освобождение Зеленогорска 11 июня 1944 года.

"Сегодня Зеленогорск гармонично сочетает сохранение исторического наследия с созданием современной инфраструктуры", – отметил Беглов. Среди последних достижений – завершение реставрации церкви Казанской иконы Божией Матери, ввод в эксплуатацию Дома детского творчества, крытого футбольного стадиона и киноконцертного комплекса.

Особое внимание уделено благоустройству: в парке культуры и отдыха созданы новые общественные пространства, экотропа и краеведческие павильоны. Завершается ремонт в 445-м лицее, а на Приморском шоссе обновлено 30 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. День города жители отмечают насыщенной культурной программой, которая завершится праздничным салютом.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов