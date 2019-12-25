Беглов потребовал от районных глав быстро реагировать на обращения петербуржцев в соцсетях

Особенно много сообщений появляется на странице самого губернатора "ВКонтакте".

Петербургский градоначальник Александр Беглов настоял на том, чтобы главы районных администраций без промедлений реагировали на сообщения и обращения горожан в соцсетях. Особенно много жалоб и вопросов появляется на официальной странице самого губернатора "ВКонтакте". Об этом он заявил 6 апреля на рабочем совещании в Смольном.

Беглов отметил, что у каждого главы есть возможность оказать помощь нуждающимся, а обращения в соцсетях помогут быстро определить, к какому району относится та или иная жалоба. Также губернатор поручил разместить на сайте Смольного и в соцсетях информацию о компенсациях за питание в детских садах и продуктовых наборах для школьников.

Кроме того, районным главам поручили активнее взаимодействовать с управляющими компаниями, которые теперь занимаются не только уборкой придомовых территорий и домов, но и следят вместе с медиками за жильцами, которых обязали сидеть дома.

Ранее мы писали, что петербургские автодилеры попросили помощи у Александра Беглова.

Фото: Александр Беглов / "ВКонтакте"