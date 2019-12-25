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Петербургские автодилеры попросили помощи у Александра Беглова
Сегодня, 18:39
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IRINA_CHALKINA

Петербургские автодилеры попросили помощи у Александра Беглова

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Компании просят освободить их от арендной платы за имущество.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что петербургские автодилеры попросили помощи у Александра Беглова. Об этом сообщает ТАСС.

Компании просят освободить их от арендной платы за имущество. Также крупные автодилеры просят Смольный сократить налоговые и сборы либо предоставить государственные субсидии в размере региональных и местных налогов.

"Предоставления налоговых каникул, продления срока действия специальных налоговых режимов (ЕНВД)",

—сказано в сообщении.

Отметим, что петербургские дилерские предприятия являются крупнейшими после московского региона. 

Ранее мы сообщали о том, что пассажиропоток в петербургском метро незначительно увеличился.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:53

Они забыли включить в перечень талоны на усиленное питание. И  путёвки в Сочи.  Потом..

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