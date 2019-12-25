В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что петербургские автодилеры попросили помощи у Александра Беглова. Об этом сообщает ТАСС.
Компании просят освободить их от арендной платы за имущество. Также крупные автодилеры просят Смольный сократить налоговые и сборы либо предоставить государственные субсидии в размере региональных и местных налогов.
"Предоставления налоговых каникул, продления срока действия специальных налоговых режимов (ЕНВД)",
—сказано в сообщении.
Отметим, что петербургские дилерские предприятия являются крупнейшими после московского региона.
Ранее мы сообщали о том, что пассажиропоток в петербургском метро незначительно увеличился.
Фото:pixabay
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Они забыли включить в перечень талоны на усиленное питание. И путёвки в Сочи. Потом..