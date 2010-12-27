Александр Беглов нашел средства на переделку кинотеатра "Фестиваль" под молодежный центр

Заброшенное здание обретет новую жизнь.

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов дал указание восстановить кинотеатр "Фестиваль", расположенный в Выборгском районе Петербурга. Здание в течение нескольких лет пустует. К 2021 году чиновники планируют завершить капитальный ремонт и начать его эксплуатировать в качестве молодежного центра. Об этом сообщил сам руководитель Смольного при личной встрече с местными жителями.

Беглов добавил, что в Северной столице следует обратить внимание на досуг для молодежи и открывать новые места для ее притяжения. В рамках данной программы из заброшенного дома на проспекте Просвещения создадут досуговый центр с выставочными пространствами, лекционными, кабинетами для секций и кружков, а также концертным залом.

Напомним, что объект построен в 1986 году. Территория в более чем пять тысяч квадратных метров принадлежит городу. Решение о восстановлении центра было принято еще в 2015 году, но тогда финансирование на данный проект найти не смогли. В 2019 году на первый этап работы выделено 100 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv