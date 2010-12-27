Беглов поделился итогами работы за неделю

Градоначальник рассказал о шести основных решениях.

Губернатор Александр Беглов отчитался перед петербуржцами о работе за прошедшую неделю. Итоги он опубликовал 8 декабря в своем профиле "ВКонтакте".

Первым в посте указано, что в текущем году введут в эксплуатацию 20 домов-долгостроев. В следующем году сдадут 23 объекта. По словам главы города, жилые дома без социальной инфраструктуры приниматься не будут.

В связи с нехваткой мест в дошкольных учреждениях городские власти приобретут два здания, где разместят детсады. Одно из них находится на улице Летчика Лихолетова, рассчитанное на 220 мест, а другое на Полюстровском проспекте – на 180.

На этой неделе губернатор подписал постановление о выкупе помещений в Шушарах для размещения отделения детской поликлиники.

В Приморском и Курортном районах Беглов проверил работу жилищных и коммунальных служб. Он обратил внимание на обновление изношенных трубопроводов, а также состоянию уборочной техники и площадок для складирования снега.

Глава Северной столицы отчитался о рабочем визите в Хельсинки, где он встретился с ветеранами и блокадниками.

Последним стало решение о бесплатной выдаче лекарств детям, находящимся на амбулаторном лечении хронического гепатита С.

Ранее мы сообщили, что Беглов и Макаров поздравили горожан с наступающим с Днем Героев Отечества.

Фото: администрация Санкт-Петербурга