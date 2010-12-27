Беглов оценил новый онкоцентр в Калининском районе

Центр откроется в ноябре.

В пятницу, 25 октября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил готовность Центра амбулаторной онкологической помощи в Калининском районе. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Известно, что частный инвестор вложил в учреждение 120 миллионов рублей.

"Для того, чтобы обеспечить горожан медицинской помощью, нам не пришлось тратить бюджетные деньги на строительство нового центра. Частный инвестор поставил нам необходимое оборудование, и благодаря выделяемым квотам горожане будут получать необходимую помощь", — отметил градоначальник.

Предполагается, что Городская поликлиника №112 на Тимуровской улице откроется в ноябре. Проверка губернатором Петербурга прошла успешно.

Ранее мы сообщали о том, что Беглову вручили Орден Дружбы Республики Южная Осетия.

Фото:Александр Беглов / "ВКонтакте"