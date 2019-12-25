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Беглов обсудил с главой Росстандарта темпы цифровизации в РФ

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Деловая встреча прошла в рамках международного технологического форума "Российская неделя стандартизации".

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что власти Петербурга  обсудил с главой Росстандарта темпы цифровизации в РФ. Об этом  сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.

В рамках встречи градоначальник Александр Беглов и глава Росстандарта Алексей Абрамов обсудили вопросы промышленной политики и безопасности товаров.

Отмечается, что работа по соответствующим направлениям уже ведется. По словам градоначальника, в городе активно создают реестровые модели фиксации результатов испытаний, тестирований.

Однако для работ по цифровизации необходимо пересмотреть действующее законодательство.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге освободят от аренды общественные объединения.

Фото: gov.spb.ru

Теги: беглов, росстандарт, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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