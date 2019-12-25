Беглов обсудил с главой Росстандарта темпы цифровизации в РФ

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что власти Петербурга обсудил с главой Росстандарта темпы цифровизации в РФ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.
В рамках встречи градоначальник Александр Беглов и глава Росстандарта Алексей Абрамов обсудили вопросы промышленной политики и безопасности товаров.
Отмечается, что работа по соответствующим направлениям уже ведется. По словам градоначальника, в городе активно создают реестровые модели фиксации результатов испытаний, тестирований.
Однако для работ по цифровизации необходимо пересмотреть действующее законодательство.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге освободят от аренды общественные объединения.
Фото: gov.spb.ru
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