В Петербурге вспоминают хранителя блокадного города Николая Белехова

Губернатор Александр Беглов почтил память архитектора-реставратора, который в военные годы руководил спасением ключевых памятников Северной столицы.

В Санкт-Петербурге отмечают 70 лет со дня смерти выдающегося архитектора-реставратора и хранителя культурного наследия Николая Белехова. С 1941 по 1956 год он возглавлял Городскую инспекцию по охране памятников (ныне — КГИОП), сыграв ключевую роль в спасении архитектурного облика Ленинграда в годы блокады и его послевоенном восстановлении.

Губернатор Александр Беглов в своём обращении подчеркнул, что город обязан Белехову сохранением всемирно известных памятников. "Николай Белехов был хранителем с большой буквы. Благодаря ему удалось сохранить и донести до потомков дух Петербурга и неповторимый облик Северной столицы", — заявил глава города.

В годы Великой Отечественной войны под руководством Белехова были организованы уникальные защитные и маскировочные работы. Шпили Петропавловского собора и Адмиралтейства, купола Исаакиевского и Никольского Морского соборов, а также многие другие доминанты города укрывали от артобстрелов и бомбёжек. Одновременно велись обмеры разрушенных зданий для их будущего восстановления.

После войны Николай Белехов возглавил масштабные реставрационные работы. Кроме того, он оставил после себя школу реставраторов: по его инициативе были созданы специальные мастерские и Архитектурно-реставрационное училище, заложившие основу ленинградской реставрационной школы.

В день памяти к могиле Николая Белехова на Серафимовском кладбище и к его бюсту в здании Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) возложили цветы.

Фото: Смольный