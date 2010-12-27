Беглов рассказал, как будет поднимать зарплаты до 100 тысяч

Повышение стоимости труда чиновник видит благодаря развитию высокотехнологичных производств города.

Временный губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, как собирается поднимать среднюю заработную плату в городе. По словам руководителя Смольного, существенное повышение будет достигнуто тогда, когда в Северной столице начнут функционировать многочисленные высокотехнологические производства. Об этом чиновник сообщил во время посещения компании "Диаконт" на Учительской улице.

Наш город по территории относительно небольшой, здесь доменную печь не построишь. Такие производства должны развиваться, чтобы средняя заработная плата в нашем городе по экономике составляла сто тысяч рублей. Потому что это как раз то, когда можно взять ипотеку, съездить в отпуск, купить машину, дачу объяснил свою позицию спикер

В пример Беглов привел тот самый "Диаконт", который недавно запустил робота-коммунальщика, способного диагностировать состояние водопровода и самостоятельно заниматься восстановлением конструкции в случае необходимости.

Фото: Piter.tv