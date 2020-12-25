Базовый уровень готовности не повлияет на выезд из Петербурга

Ограничивать работу общественного транспорта не планируется.

В Петербурге принимают меры, направленные на обеспечение безопасности транспортных объектов, будут проводиться дополнительные проверки. Об этом 19 октября рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

В сообщении уточнили, что ограничивать работу общественного транспорта и ограничивать пересечение границ Петербурга воздушным и железнодорожным транспортом сейчас не планируется.

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