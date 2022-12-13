Единую базу пользователей кикшеринга создадут в Петербурге

Ресурс будет предназначен для сбора информации о самокатчиках-нарушителях ПДД.

В Северной столице ведётся разработка единой базы пользователей кикшеринга, в которой будут собраны все сведения о самокатчиках-нарушителях ПДД. Об инициативе рассказал заместитель председателя городского комтранса Дмитрий Ваньчков.

Недавно город заключил соглашение с кикшеринговыми сервисами: документ предусматривает ограничение максимальной скорости движения самокатов в Северной столице до 20 км/ч, а также определяет зоны, в которых скорость должна быть занижена до 15 км/ч, и места, в которых движение самокатов запрещено в принципе (Дворцовая, Исаакиевская площади, Невский проспект).

Добавим, что в текущем году соглашение с петербургскими властями заключили 4 компании в сфере кикшеринга.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV