Бывшей сотруднице дочерней компании "Росатома" дали срок за хищение 100 миллионов рублей

Ольга Никонова получила шесть лет тюрьмы и арест имущества за хищение денег у компании.

В Петроградском районном суде вынесли вердикт в отношении бывшей сотрудницы предприятия, которое курирует “Росатом”. Петербурженке Ольге Никоновой придется провести шесть лет в заключении в колонии общего режима. Об этом Piter.tv проинформировала пресс-служба Объединенных судов по региону.

Представители власти сочли доказанным факт хищения должностным лицом более 100 миллионов рублей со счета компании. Обвиняемая проводила мошеннические схемы с 207 по 2013 год. В этот период экс-руководительница “ТВЭЛ” провела несколько сделок с несуществующими юридическими лицами. Женщина заключила с ними контракты, пользуясь служебным положением. Согласно подписанным документам, фирма обязалась предоставить услуги по обновлению правовых справочных систем. Кроме этого, цена за установке была специально завышена. На самом деле, никаких работ произведено не было, а петербурженка просто положила деньги себе в карман.

После “выплат” от подставных компаний, денежные средства проходили операции, позволяющие вывести их из легального оборота. В общей сложности таким способом злоумышленницей было получено 108 миллионов рублей.

Кроме тюремного срока, суд постановил взыскать с Никоновой имуществом, которое арестовали ранее.

