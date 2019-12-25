Бастрыкин запросил доклад о проверке обстоятельств самоуправства похоронных служб в Ленобласти

По данным СК, в СМИ сообщается, что в Ленобласти на местных кладбищах организации, оказывающие ритуальные услуги, устанавливают свою ценовую политику.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке обстоятельств самоуправства похоронных служб в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным СК, в СМИ сообщается, что в Ленобласти на местных кладбищах организации, оказывающие ритуальные услуги, устанавливают свою ценовую политику. Жалобы в уполномоченные структуры результатов не дают.

По данному факту СУ СК России по Ленинградской области проводится процессуальная проверка по ст. 330 УК РФ (самоуправство). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. представить доклад об установленных в ходе доследственной проверки обстоятельствах и принятом процессуальном решении.

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