Бастрыкин взял на контроль травму ребенка на петербургской площадке

Девятилетний мальчик получил травму руки.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента с травмированием ребенка на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга. Источник: пресс-служба СК России.

Девятилетний мальчик получил травму руки, катаясь с горки на детской площадке во дворе жилого дома в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В СК России отметили, что игровое оборудование длительное время находилось в аварийном состоянии: конструкции разрушены, отсутствует освещение. Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу начало процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Павлу Выменцу представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятых мерах.

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Фото: пресс-служба СК РФ