Бастрыкин требует обжаловать приговор по делу о насилии в детдоме Петербурга

Следствие установило 23 факта совершения обвиняемыми насильственных действий в отношении воспитанников детского дома – центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Оправдательный приговор остался в силе в отношении педагогов, которые работали в одном из детдомов – их обвиняли в сексуальном насилии по отношению к воспитанникам. Глава СКР Бастрыкин обратится к генпрокурору РФ, чтобы обжаловать это решение. Об этом 8 февраля пишет пресс-служба СК.

Следствие установило 23 факта совершения обвиняемыми насильственных действий в отношении воспитанников детского дома – центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Центр содействия семейному воспитанию № 8" в период с 2002 по 2017 год.

В декабре 2021 года Кировский суд Петербурга оправдал "в связи с отсутствием события преступления", подсудимых отпустили в зале суда. Сторона обвинения и потерпевшие оказались недовольны таким решением и обжаловали его – но Городской суд оставил его без изменений.

В сообщении СК подчеркнули, что "Позиция Следственного комитета о том, что данные преступления в отношении детей требуют тщательного расследования и правовой оценки, остается неизменной". Исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу поручено проверить, не допускалось ли в детдоме других противоправных действий.

Фото: СК России

