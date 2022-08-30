Председатель СК РФ поручил провести проверку по факту нарушения прав оставленной в квартире на проспекте Металлистов девочки

Ребенок находился в антисанитарии с 1 октября.

Председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову провести проверку по факту нарушения прав девочки, оставленной в квартире на проспекте Металлистов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 6 октября.

Напомним, что днем 2 октября в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из квартиры дома 86 по проспекту Металлистов доносятся крики ребенка. Была обнаружена 5-летняя девочка, ей диагностировали синяки на нижних конечностях и ОРВИ. Несовершеннолетняя находилась в антисанитарии с 1 октября. В жилье отсутствовали продукты питания.

В рамках проверки выяснилось, что 2 октября днем мать ребенка уехала в паспортный стол, "оставив дочь без присмотра, в условиях опасных для жизни и здоровья". В ее действиях инспектором усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

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Фото: Piter.TV