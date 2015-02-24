Петербургский СК ищет жертв домогательств 72-летнего мужчины

В Петербурге мужчина обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение 72-летнему мужчине по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следователей, в сентябре мужчина домогался до 12-летней школьницы в автобусе от остановки "Санция метро "Пионерская" до "Проспект Сизова".

Следствие также предполагает, что у мужчины подобный случай может быть не единственный, поэтому просят обращаться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали рецидивиста за домогательства к 13-летней в Ленобласти.

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу