В Петербурге задержали рецидивиста за домогательства к 13-летней в Ленобласти

В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого, который домогался до несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 6 сентября в 23:55 поступило заявление от 40-летнего жителя города Отрадное. Он рассказал, что у дома 21 по улице Ленина неизвестный мужчина обманным путем увёз его 13-летнюю дочь на Kia Sportage в гаражный массив. Там он совершил противоправные действия в отношении неё, а затем отпустил девочку.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
Вечером 7 сентября у дома 23 корпус 1 по Искровскому проспекту в Петербурге по подозрению в совершении этого преступления задержан 55-летний местный житель. Как выяснилось, несколько месяцев назад он вышел на свободу после отбытия 19-летнего наказания в местах лишения свободы за совершение серии противоправных действия в отношении несовершеннолетних.
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Фото и видео: МВД
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