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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений мигрантов в Петербурге
Сегодня, 13:54
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений мигрантов в Петербурге

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В прессс-службе СК РФ отметили, что группа мигрантов нападает на несовершеннолетних, наносит им побои и крадет имущество.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений мигрантов в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях появилась информация о нападениях группы мигрантов на несовершеннолетних. Сообщается, что мигранты приехали в Северную столицу из одной из африканских стран. В прессс-службе СК отметили, что группа мигрантов нападает на несовершеннолетних, наносит им побои и крадет имущество. Также сообщается, что на одного и того же школьника уже неоднократно нападали.

Бастрыкин поручил представить ему доклад о его ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге 13-летний школьник отравился наркотиком в торговом центре.

Фото: Piter.tv

Теги: александр бастрыкин, нападение мигрантов, председатель ск рф, санкт-петербург, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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