В прессс-службе СК РФ отметили, что группа мигрантов нападает на несовершеннолетних, наносит им побои и крадет имущество.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений мигрантов в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях появилась информация о нападениях группы мигрантов на несовершеннолетних. Сообщается, что мигранты приехали в Северную столицу из одной из африканских стран. В прессс-службе СК отметили, что группа мигрантов нападает на несовершеннолетних, наносит им побои и крадет имущество. Также сообщается, что на одного и того же школьника уже неоднократно нападали.

Бастрыкин поручил представить ему доклад о его ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге 13-летний школьник отравился наркотиком в торговом центре.

Фото: Piter.tv