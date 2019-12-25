Петербурженка оставила дома одну 5-летнюю дочь. Ей грозит уголовное дело

Инспектором также было проведено обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи. В комнатах обитают клопы, тараканы, присутствует стойкий неприятный запах.

Петербурженка может стать фигуранткой уголовного дела за то, что оставила 5-летнюю дочку одну дома без присмотра. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 2 октября днём обратилась женщина, которая сообщила, что в доме 86 по проспекту Металлистов на 1 этаже кричит ребёнок. Девочка почти раздетая, дома одна и говорит, что не ела два дня. На момент прибытия наряда девочка находилась на окне, её доставили в больницу, так как она находилась в социально-опасном положении. У ребёнка диагностировали синяка на нижних конечностях, ОРВИ. По словам девочки, она не ела с 1 октября и её бил папа, но когда, не помнит.

Инспектором было проведено обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи. Девочка живёт с 35-летней мамой, работающей контроллером и 40-летним отцом. Было установлено, что в двухкомнатной квартире царит антисанитария, в комнатах обитают клопы, тараканы, присутствует стойкий неприятный запах. В доме отсутствуют продукты питания, спального места у ребёнка нет. Также отсутствует детская одежда по сезону, чистое белье. В квартире живут две собаки и кот.

В рамках проверки выяснилось, что 2 октября в период с 11:30 до 15:30 мать девочки уехала в паспортный стол, "оставив дочь без присмотра, в условиях опасных для жизни и здоровья". В её действиях инспектором усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности).

Ранее из квартиры на Серебристом бульваре госпитализировали мальчика с диабетом и анемией. Отцу грозит уголовное дело.

Фото: Piter.tv