Бастрыкин поручил проверить УК "Собрание" в Петербурге

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате.

В понедельник, 21 ноября, глава СКР Бастрыкин поручил исполняющему руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Марине Парастаевой провести проверку конфликта петербуржцев с управляющей компанией ООО "УК Собрание". Об этом рассказали в пресс-службе СК России.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате. Напомним, петербуржцы жалуются, что руководству компании удалось "захватить" несколько зданий. Теперь в многоквартирных домах видны недостатки в ремонте. "Собрание" завышает тарифы на содержание коммунальных систем, но не поддерживает их в надлежащем состоянии.

Ранее Бастрыкин поручил проверить бездействие Смольного по сохранению Апраксина двора. Петербуржцы обратились к Бастрыкину с просьбой провести проверку.

Фото: Telegram / Информационный центр СК России