Глава СК РФ взял контроль за ситуацией в республике.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке смертей восьми рожениц в больнице Северной Осетии. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. По данным местных СМИ, в период за сентябрь - декабрь 2021 года в районной клинической больнице жертвами стал сразу несколько женщин.

Устову В. Х. поручено доложить о ходе проведения проверочных мероприятий, о причинах гибели женщин, а также о мерах, предпринимаемых СК по Республике. пресс-служба СК РФ

В настоящее время начата доследственная проверка информации. Родственники погибших рожениц отправили свое заявление о трагедии на имя Бастрыкина.

СК: В Омской области неизвестный убил трех человек.

Фото: Следственный комитет России

