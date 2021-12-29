Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке смертей восьми рожениц в больнице Северной Осетии. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. По данным местных СМИ, в период за сентябрь - декабрь 2021 года в районной клинической больнице жертвами стал сразу несколько женщин.
Устову В. Х. поручено доложить о ходе проведения проверочных мероприятий, о причинах гибели женщин, а также о мерах, предпринимаемых СК по Республике.
пресс-служба СК РФ
В настоящее время начата доследственная проверка информации. Родственники погибших рожениц отправили свое заявление о трагедии на имя Бастрыкина.
СК: В Омской области неизвестный убил трех человек.
Фото: Следственный комитет России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все