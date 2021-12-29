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Бастрыкин поручил доложить о проверке смертей восьми рожениц в больнице Северной Осетии
Сегодня, 12:59
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Бастрыкин поручил доложить о проверке смертей восьми рожениц в больнице Северной Осетии

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Глава СК РФ взял контроль за ситуацией в республике.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке смертей восьми рожениц в больнице Северной Осетии. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. По данным местных СМИ, в период за сентябрь - декабрь 2021 года в районной клинической больнице жертвами стал  сразу несколько женщин. 

Устову В. Х. поручено доложить о ходе проведения проверочных мероприятий, о причинах гибели женщин, а также о мерах, предпринимаемых СК по Республике.

пресс-служба СК РФ 

В настоящее время начата доследственная проверка информации. Родственники погибших рожениц отправили свое заявление о трагедии на имя Бастрыкина.

СК: В Омской области неизвестный убил трех человек.

Фото: Следственный комитет России
 

Теги: александр бастрыкин, роженицы, северная осетия, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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