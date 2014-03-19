Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нападения на подростка в автобусе в Петербурге

В отношении напавших изначально были составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), позже им вменили ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на подростка в рейсовом автобусе в Колпинском районе Петербурга. Об этом 8 июля рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 6 июля 39-летние мужчина и женщина в ходе конфликта в автобусе нанесли телесные повреждения 17-летнему жителю Колпино. Пострадавшего госпитализировали.

В отношении напавших изначально были составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), позже им вменили ст. 213 УК РФ (хулиганство). Оба задержанных ранее неоднократно судимы.

А. И. Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о данных, установленных в ходе расследования уголовного дела. Пресс-служба СК РФ

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