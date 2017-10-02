Пьяные откровения Басты

Известный русский рэпер Вася Вакуленко снял видео в пьяном угаре и выложил в инстаграм.

Вчера, 1 октября, Баста выложил в свой инстаграм-аккаунт три видео, которые произвели фурор в комментариях. Фанаты рэпера гадают: Баста в угаре или это стеб?

На видео рэпер испытывает муки творчества - рассуждает на тему места рэпа в мире и его судьбе.

"Рэп - это все таки судьбоносность, это какой-то венец, это какая-то судьба.. Ты это берешь как крест и тащишь через всю свою жизнь. Это не просто так. Много появляется глупцов, новичков, неофитов, которые позволяют себе обращаться с хип-хопом, как с какой-то подзаборной дрянью. Это неправильно, понимаешь. Мне кажется хип-хоп это сопричастие великому и бесконечному"

Всего три видео набрали вместе около восьмисот тысяч просмотров и полутора тысяч комментариев. Многие подписчики думают, что Баста парадирует Гуфа и прикалывается. Другие, говорят о том, что разочаровались с любимом исполнителе.

"Я люблю чтобы рэп мотивировал, чтобы давал вектор, задавал куда двигаться обретать духовную основу в этом мире жестоком, где обретается все живое человека. Рэп должен быть конктретный, как твой тренер! Потому что рэп - это не "мямля"!" - продолжил свой спич Баста во втором видео.

Видео и фото - www.instagram.com/bastaakanoggano