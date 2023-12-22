Бассейн СКК "Энергетик" в Сосновом Бору с 1 марта смогут посещать все желающие

Ранее бассейн был открыт только для сотрудников Ленинградской атомной станции и других предприятий Росатома.

Бассейн СКК "Энергетик" в Сосновом Бору с 1 марта будет открыт для всех желающих. Об этом сообщили в Ленинградской АЭС

Бассейн будет открыт как для сотрудников Ленинградской атомной станции и других предприятий Росатома, так и для жителей, которые не являются работниками предприятий Госкорпорации. В организациях города, включая общественные и ветеранские организации, могут формироваться группы для посещения бассейна.

На проход в СКК "Энергетик" распространяются те же требования по обеспечению безопасности, как и на другие объекты Ленинградской АЭС. С правилами можно ознакомиться в СКК "Энергетик". Для первичного прохода нужен документ, удостоверяющий личность.

Решение о возобновлении массового посещения бассейна принято в ходе совещания директора Ленинградской АЭС Владимира Перегуды с главой Сосновоборского городского округа Михаилом Воронковым.

Фото: Ленинградская АЭС