Басманный суд заочно арестовал бежавшего из России участника несогласованной акции Губайдулина

Россиянин покинул страну из-за страха попасть в тюрьму.

Басманный суд заочно арестовал бежавшего из России Айдара Губайдулина. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на собственного источника, который находился в зале суда. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца заявила судья Наталия Дударь

Напомним, что обвиняемый молодой человек участвовал в несанкционированной акции протеста в Москве. Во время мероприятия он кинул пластиковой бутылкой в сторону представителя полиции.

Ранее фигуранта расследования отпустили под подписку о невыезде из страны. Он нарушил это условие и теперь находится в международном розыске. В суде заметили, что это произойдет после экстрадиции, депортации или с момента задержания в России. О решении покинуть страну Айдар написал друзьям на странице в Facebook. Сторона защиты заявила, что у следствия нет доказательств того, что юноша пересек границу страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские полицейские поймали угонщика, специализирующегося на "Киа Соул".

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv