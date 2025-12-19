Баскетбольный "Зенит" временно сменил главного тренера перед матчем ВТБ

Руководство "Зенита" приняло кадровое решение после серии поражений

Баскетбольный клуб "Зенит" принял решение отстранить Александера Секулича от должности главного тренера, подготовку команды к ближайшей игре доверили Максиму Учайкину.

Совет директоров БК "Зенит" отстранил Александера Секулича от исполнения обязанностей главного тренера команды. Информация об этом была опубликована во вторник пресс-службой петербургского клуба. Подготовка команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против МБА-МАИ будет проходить под руководством Максима Учайкина. Он назначен временно исполняющим обязанности главного тренера.

Кадровое решение принято на фоне результатов команды в последних турах. "Зенит" потерпел два поражения подряд в матчах регулярного чемпионата. После 21 сыгранного матча клуб одержал 13 побед и потерпел 8 поражений. С этими показателями команда занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Фото: pxhere