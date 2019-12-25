Баскетбольный "Зенит" обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Команда проигрывала по ходу встречи.

Баскетбольный "Зенит" из Петербурга уверенно обыграл казанский УНИКС в домашнем матче Единой лиги ВТБ. Встреча, состоявшаяся 6 декабря, завершилась со счетом 81:64 (8:21, 24:19, 27:15, 22:9). Петербургская команда проигрывала по ходу первой четверти 13 очков, но смогла завершить встречу в свою пользу.

В составе "сине-бело-голубых" больше всего очков набрал Матеуш Понитка (23), а в составе гостей – Джордан Теодор (11).

Следующая встреча "Зенита" в рамках Единой лиги ВТБ состоится 13 декабря. Соперником команды станет "Локомотив-Кубань" из Краснодара.

Фото: Pixabay