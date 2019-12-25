Баскетболисты "Зенита" рассчитывают сыграть с ЦСКА в Кубке Кондрашина и Белова

Основная задача привести команду в оптимальные кондиции к началу сезона, в частности "это касается физических кондиций игроков, внутрикомандных взаимодействий, связей и игрового ритма".

В субботу, 28 августа, с московским ЦСКА в Кубке Кондрашина и Белова надеются сыграть баскетболисты "Зенита". Эта игра – важный этап подготовки к грядущему сезону. Об этом рассказал генеральный директор клуба Александр Церковный в беседе с ТАСС.

В Петербурге 3-4 сентября пройдет Кубок Кондрашина и Белова, в нем примут участие "Зенит", ЦСКА, "Нижний Новгород" и "Парма".

По словам Церковного, возрождение Кубка Кондрашина и Белова рассматривают как клубный турнир. В период предсезонной подготовки это важно и удобно для клубов, а для болельщиков интереснее. Кроме этого, основная задача привести команду в оптимальные кондиции к началу сезона, в частности "это касается физических кондиций игроков, внутрикомандных взаимодействий, связей и игрового ритма".

В прошлом сезоне "Зенит" занял первое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, но в плей-офф победу одержал ЦСКА. Обе команды осенью сыграют в Евролиге.

Ранее баскетбольный клуб "Зенит" победил после четырех поражений подряд.

Фото: Вконтакте / Баскетбольный клуб "Зенит"