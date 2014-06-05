Баскетболисты "Зенита" обыграли "Калев" на старте сезона Единой лиги ВТБ

В воскресенье, 26 сентября, петербургский баскетбольный "Зенит" обыграл "Калев" в первом матче чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Встреча завершилась со счётом 75:60 в пользу сине-бело-голубых.
Американский центровой "Зенита" Джордан Микки стал лучшим игроком матча, баскетболист набрал 27 очков. В составе "Калева" самым результативным игроком признан американец Джекван Льюис.
Ранее "Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1 в 9-м туре РПЛ.
Фото: пресс-служба "Зенита"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все