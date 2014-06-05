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Баскетболисты "Зенита" обыграли "Калев" на старте сезона Единой лиги ВТБ
Сегодня, 20:17
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Баскетболисты "Зенита" обыграли "Калев" на старте сезона Единой лиги ВТБ

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Встреча завершилась со счётом 75:60 в пользу сине-бело-голубых. 

В воскресенье, 26 сентября, петербургский баскетбольный "Зенит" обыграл "Калев" в первом матче чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Встреча завершилась со счётом 75:60 в пользу сине-бело-голубых. 

Американский центровой "Зенита" Джордан Микки стал лучшим игроком матча, баскетболист набрал 27 очков. В составе "Калева" самым результативным игроком признан американец Джекван Льюис.

Ранее "Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1 в 9-м туре РПЛ.

Фото: пресс-служба "Зенита"

Теги: баскетбол, зенит, калев, победа
Категории: Картина дня, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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