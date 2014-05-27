Баскетболист Винс Хантер завершил двухлетнее выступление за "Зенит"

Американский баскетболист Винс Хантер покинул петербургский клуб "Зенит" по завершении контракта, проведя в команде два сезона и завоевав несколько трофеев. Об этом сообщила пресс-служба БК "Зенит"
Баскетбольный клуб "Зенит" сообщил о завершении сотрудничества с Винсом Хантером. Контракт американского спортсмена истек, и стороны не продлили соглашение.
За два сезона в составе команды Хантер принял участие в 117 матчах, набрал 1251 очко, дважды выиграл Кубок Кондрашина и Белова, завоевал Суперкубок России, бронзовые медали в этом турнире, а также серебряные и бронзовые награды Единой лиги.
В клубе поблагодарили игрока за вклад в успехи команды и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.
Ранее мы сообщали, что "Зенит" снова сыграет товарищеский матч против "Сьона" в Петербурге.
Фото: Единая Лига ВТБ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все