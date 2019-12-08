Баскетболист "Химок" Янис Тимма недоволен решением Единой лиги ВТБ отменить сезон

Клуб из Подмосковья шел в лидерах чемпионата и боролся за чемпионство.

Форвард подмосковных "Химок" Янис Тимма поделился мнением о решении руководства Единой лиги ВТБ отменить сезон в связи с эпидемией коронавируса. Баскетболист выложил пост в своем аккаунте в Instagram.

"Я хочу сказать, что нельзя просто выбрасывать такой сезон. Мы понимаем ситуацию, но если кто-то боится сказать об этом публично, то это не я. Поздравляю семью "Химок", болельщиков, владельцев и тех, кто нас поддерживал. Это был потрясающий сезон. Мы показали, что заслужили чемпионство", - написал Тимма.

Перед паузой в чемпионате "Химки" шли в лидерах, одержав 18 побед в 19 играх. Единственное поражение команде нанес "Локомотив-Кубань" из Краснодара.

Напомним, Янис Тимма выступал за петербургский "Зенит" с 2015 по 2017 года. В сезоне 2015/16 в составе сине-бело-голубых латвийский баскетболист стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

Ранее мы писали о том, что руководство Единой лиги ВТБ выступило с официальным заявлением об отмене сезона.

Видео: YouTube / VTBUnitedLeague