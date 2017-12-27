Баскетбольный матч "Зенит"-"Бавария": лучшие моменты

Вчера в петербургском дворце спорта "Юбилейный" прошел матч по баскетболу. На площадке встретились команды "Зенит" и "Бавария.

Первый матч Зенита и Баварии состоялся неделю назад. Первая половина игры была на равных, но ближе к концу третьей четверти немецкая команда захватила преимущество, а затем лишь наращивала его. Встреча завершилась со счетом 95:78.





Второй матч "Зенита" и "Баварии" в топ-16 Еврокубка, который проходил в городе на Неве, закончился со счётом 78:80.

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Евгений Воронов, набравший 17 очков.

Игру посетил и народный артист РСФСР Лев Лещенко. Он пришел поддержать любимую команду.

Прогнозы делать всегда сложно. Обычно все решают последние минуты матча. Но я безусловно болею за "Зенит"!

И действительно, последние две минуты решили все. Даже разница в 10 баллов не помешала немцам догнать российскую команду и в последние секунды забить решающие мячи.



Защитник команды "Зенита" Демонте Харпер прокомментировал итоги игры:

Мы не можем останавливаться в последнюю четверть. Нас соперник наказал за это.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Ксения Крохина



