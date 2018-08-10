Башкирия: Педофил несколько лет насиловал маленьких девочек и снимал на видео

Появились подробности уголовного дела башкирского педофила.

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины по статьям "изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних" (25 эпизодов) и "изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" (19 эпизодов).

В марте 2012 года в полицию поступило заявление, что неизвестный мужчина демонстрировал детям 5 и 8 лет свои половые органы. Тогда преступника установить не удалось, и дело было приостановлено. Спустя 5 лет в ходе оперативно-розыскных мероприятий в сети, были обнаружены фото и видео материалы порнографического содержания с участием маленькой девочки. Через время удалось установить личность этой девочки. На данный момент она уже совершеннолетняя жительница Уфы. Девушка подтвердила следствию факты совершенного против нее насилия. Этот мужчина был соседом по прежнему месту жительства девушки. Педофил в течении 6 лет совершал свои гнусные преступления в отношении этого ребенка и снимал на фото и видео.

Извращенца вскоре удалось вычислить и задержать. В ходе следствия были установлены и другие факты его преступлений.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый также причастен к вышеуказанному преступлению 2012 года, а также к 3 преступлениями против половой неприкосновенности в отношении еще одной 11-летней девочки, имевших место в 2008 году. СУ СК РФ по Республики Башкортостан

В ходе обыска у мужчины были найдены порно материалы с участием девочек. Первоначально обвиняемый рассказал о совершении своих преступлений, а затем отказался от дачи показаний. Вину свою он не признал.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.