Глава Роспотребнадзора Петербурга: город пережил пандемию без существенных потерь

Глава Управления по Роспотребнадзору Петербурга Наталия Башкетова получила благодарность от депутатов. Она приняла участие в заседании 16-го февраля.
Башкетова отметила, что такая награда — для нее большая честь. По ее словам, "все, что служба делает в этом городе — делается для людей". Кроме того, главный санитарный врач подвела предварительные итоги почти 2 лет жизни в пандемию.
Может быть, какие-то решения воспринимались по-разному, но это было вызвано необходимостью. И мы прошли два года практически, в общем-то, без существенных экономических, людских — самое главное, потерь.
Наталия Башкетова.
Напомним, что с момента начала пандемии коронавируса в городе скончался, по данным федерального оперштаба, 30941 человек.
Фото: Управление Роспотребнадзора по Петербургу
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