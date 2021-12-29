Глава Роспотребнадзора Петербурга: город пережил пандемию без существенных потерь

Главный санитарный врач отметила, что не все решения ведомства воспринимались позитивно.

Глава Управления по Роспотребнадзору Петербурга Наталия Башкетова получила благодарность от депутатов. Она приняла участие в заседании 16-го февраля.

Башкетова отметила, что такая награда — для нее большая честь. По ее словам, "все, что служба делает в этом городе — делается для людей". Кроме того, главный санитарный врач подвела предварительные итоги почти 2 лет жизни в пандемию.

Может быть, какие-то решения воспринимались по-разному, но это было вызвано необходимостью. И мы прошли два года практически, в общем-то, без существенных экономических, людских — самое главное, потерь. Наталия Башкетова.

Напомним, что с момента начала пандемии коронавируса в городе скончался, по данным федерального оперштаба, 30941 человек.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Петербургу